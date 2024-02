Air Products and Chemicals Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Air Products And Chemicals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Unterperformance von 819,48 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" liegt bei 797,66 Prozent, was bedeutet, dass Air Products And Chemicals aktuell 819,48 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Air Products And Chemicals insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da die Kursprognose ein Aufwärtspotential von 34,45 Prozent ergibt. Somit erhält Air Products And Chemicals in Summe eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist insgesamt neutral, wobei in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden auch einige "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich der Aktie von Air Products And Chemicals deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin und werden daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Air Products And Chemicals basierend auf dem vergangenen Aktienkurs, den Analysteneinschätzungen, dem Anleger-Sentiment und der Diskussionsintensität im Netz.