Air Products and Chemicals Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Air Products And Chemicals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 56,11 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine Underperformance von -65,81 Prozent im Branchenvergleich für Air Products And Chemicals. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 56,11 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Air Products And Chemicals 65,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie von Air Products And Chemicals langfristig gesehen als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 3 neutral und 0 negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Air Products And Chemicals im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 327,6 USD, was einer Erwartung von 20,07 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 272,84 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Air Products And Chemicals ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 negatives und 1 positives Signal, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Air Products And Chemicals-Aktie beträgt 283,67 USD, was nur eine Abweichung von -3,82 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 272,84 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 271,8 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Air Products And Chemicals auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.