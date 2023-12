Air Products and Chemicals Aktie: Das ist die Höhe!

Die Air Products And Chemicals-Aktie wird von Analysten überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten beurteilen 3 Analysten die Aktie als "Gut", während 3 sie als "Neutral" einstufen. Kein Analyst hat eine negative Bewertung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 327,6 USD, was einem potenziellen Anstieg um 20,21 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 272,52 USD entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Situation der Aktie als positiv bzw. überverkauft bewertet. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 6,18, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Materialien" erzielte die Air Products And Chemicals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -13,16 Prozent, was 28,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Chemikalien" beträgt 15,2 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie derzeit 28,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Air Products And Chemicals-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild.