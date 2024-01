Air Products and Chemicals Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Der Aktienkurs von Air Products And Chemicals liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -9,69 Prozent niedriger. Dies entspricht einem Unterschied von mehr als 65 Prozent. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten von 55,66 Prozent liegt der Aktienkurs von Air Products And Chemicals mit 65,35 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Air Products And Chemicals-Aktie als "Gut" eingestuft. Von insgesamt sechs Bewertungen fallen drei positiv, drei neutral und keine negativ aus. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 327,6 USD, was einer erwarteten Performance von 22,72 Prozent entspricht, da derzeit 266,96 USD für die Aktie gezahlt werden. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Air Products And Chemicals-Aktie bei 283,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 266,96 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -5,89 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt befindet, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 271,43 USD, was einem Abstand von -1,65 Prozent entspricht und daher als neutral bewertet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Allerdings wurden auch 2 negative Signale identifiziert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anlegerstimmung eine positive Bewertung für die Aktie.