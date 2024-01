Air Products and Chemicals Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse von Air Products And Chemicals zeigt, dass die Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 283,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 270,25 USD liegt, was einer Abweichung von -4,75 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 271,98 USD, was einer Abweichung von -0,64 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare zu Air Products And Chemicals, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von zwei schlechten Signalen.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"-Branche liegt die Rendite von Air Products And Chemicals in den letzten 12 Monaten um mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Air Products And Chemicals basierend auf diesen Analysen mit einem neutralen bis negativen Rating eingestuft.