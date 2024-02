Air Products and Chemicals Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Air Products And Chemicals ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung herangezogen wurden. Trotz positiver Themen in den Diskussionen der letzten Tage erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 8 positive Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Air Products And Chemicals mit -9,69 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit der "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,53 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 17,22 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Air Products And Chemicals in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9,37 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -4,44 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.