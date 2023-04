Air Products and Chemicals Aktie: Vorreiter in der Branche!

In den letzten drei Monaten haben insgesamt 18 Analysten ihre Bewertungen für die Air Products and Chemicals-Aktie abgegeben. Davon waren fünf Bewertungen als “positiv” und 13 als “neutral” einzustufen, wodurch sich eine insgesamt neutrale Einschätzung für die Aktie ergibt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor: Dabei wurden fünf positive, zwölf neutrale und keine negativen Einstufungen abgegeben, was uns auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 334,48 USD – dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 27,81 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs in Höhe von 262,90 USD. Insgesamt lässt sich somit eine Empfehlung für einen Einstieg bei einem Kursziel in Höhe von...