Air Products and Chemicals Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

An der Börse New York notiert die Aktie Air Products And Chemicals am 16.10.2023, 09:24 Uhr, mit dem Kurs von 285.46 USD. Die Aktie der Air Products And Chemicals wird dem Segment "Industriegase" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Air Products And Chemicals auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Air Products And Chemicals schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,46 % und somit 8216,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8219,05 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Air Products And Chemicals als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Air Products And Chemicals vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 331,14 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 16 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 285,46 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Air Products And Chemicals mit einem Wert von 25,99 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 106,84 , womit sich ein Abstand von 76 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.