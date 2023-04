Air Products and Chemicals Aktie: Tolle Entwicklung am Aktienmarkt!

Die Performance eines Wertpapiers lässt sich mithilfe von Trendindikatoren bestimmen, die erkennen lassen, ob es sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (Quelle: Wikipedia). Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt. In diesem Fall betrachten wir den 50- und 200-Tage-Durchschnitt bei der Air Products and Chemicals-Aktie. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beläuft sich aktuell auf 273,12 USD. Der letzte Schlusskurs hingegen liegt mit 261,10 USD deutlich darunter (-4,40 % Abweichung im Vergleich). Anhand dieser Kennzahl wird Air Products and Chemicals eine “Schlecht”-Bewertung zugeschrieben.

Betrachtet man den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt so zeigt sich auch hier ein ähnliches Bild: Mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls 261,10 USD liegt er nahe dem gleitenden Durchschnitt...