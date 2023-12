Air Products and Chemicals Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs der Firma Air Products And Chemicals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Aktie damit 19,61 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,44 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls 6,44 Prozent, und Air Products And Chemicals liegt aktuell 19,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Gemäß den Analysen von Experten liegen für Air Products And Chemicals aus den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Expertenmeinungen liegt bei 327,6 USD, was einer potenziellen Steigerung um 20,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (270,81 USD) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Aktie. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Air Products And Chemicals von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.