Air Products and Chemicals Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Air Products And Chemicals bei 275,67 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 238,41 USD steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,52 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 249,99 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,63 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Air Products And Chemicals ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Air Products And Chemicals bei -21,83 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,72 Prozent aufweist, liegt Air Products And Chemicals mit 15,11 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung bewertet die Air Products And Chemicals-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Im zurückliegenden Monat gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut" einstuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 292 USD, was ein Aufwärtspotential von 22,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (238,41 USD) bedeutet, was wiederum einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Zusammenfassend erhält Air Products And Chemicals eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.