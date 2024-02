Air Products and Chemicals Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Air Products And Chemicals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -22,43 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 281,14 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie von 218,07 USD um -17,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 264,81 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Air Products And Chemicals-Aktie zeigt sich als neutral, wobei in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einem insgesamt neutralen Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Gut" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Air Products And Chemicals-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -9,69 Prozent erzielt, was 2,54 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -7,16 Prozent, und Air Products And Chemicals liegt aktuell 2,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.