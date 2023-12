Air Products and Chemicals Aktie: Kann das wirklich sein?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Aktie von Air Products And Chemicals stattgefunden. Davon wurden 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft, 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Air Products And Chemicals-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten zu Air Products And Chemicals. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 327,6 USD festgelegt. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 20,07 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 272,84 USD. Basierend darauf ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält Air Products And Chemicals insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Air Products And Chemicals liegt bei 35,64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Air Products And Chemicals wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 283,96 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 272,84 USD eine Abweichung von -3,92 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 273,33 USD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.