Air Products and Chemicals Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Air Products And Chemicals zeigt laut technischer Analyse ein schlechtes Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 liegt bei 281,51 USD, was einer Abweichung von -22,55 Prozent zum aktuellen Kurs (218,02 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 265,93 USD zeigt mit einer Abweichung von -18,02 Prozent ein schlechtes Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Air Products And Chemicals insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose von 310 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 42,19 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Air Products And Chemicals in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie um 17 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge im Internet deutet auf eine starke Aktivität hin, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.