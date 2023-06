Air Products and Chemicals Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Air Products And Chemicals-Kurs wird am 26.06.2023, 21:31 Uhr mit 286.7 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriegase".

Die Aussichten für Air Products And Chemicals haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Air Products And Chemicals-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 311,58 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (286,26 USD) ausgehend um 8,85 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Air Products And Chemicals von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Air Products And Chemicals-Aktie: der Wert beträgt aktuell 45,37. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Air Products And Chemicals weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,38), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Air Products And Chemicals damit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,51 % ist Air Products And Chemicals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (33,54 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 31,03 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.