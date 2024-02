Air Products and Chemicals Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Kürzlich war vor allem die Aktie von Air Products And Chemicals Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen insbesondere positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Weitergehende Analyse zeigt, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Air Products And Chemicals im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,69 Prozent erzielt, was 2,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,16 Prozent, und Air Products And Chemicals liegt derzeit 2,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Air Products And Chemicals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um -22,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -17,65 Prozent auf ein negatives Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für Air Products And Chemicals abgegeben, wobei das Rating "Gut" überwiegt. Langfristig erhalten die Aktie somit von institutioneller Seite aus eine positive Einschätzung. Auch das mittlere Kursziel von 305 USD, basierend auf dem aktuellen Kurs von 218,07 USD, wird positiv bewertet und trägt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung bei.

