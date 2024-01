Air Products and Chemicals Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Air Products And Chemicals hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") als unterdurchschnittlich erwiesen, mit einer Rendite von -9,69 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,42 Prozent aufweist, liegt Air Products And Chemicals mit 33,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Air Products And Chemicals von 263,24 USD eine Entfernung von -6,96 Prozent vom GD200 (282,92 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 268,61 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Air Products And Chemicals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten schätzen die Aktie von Air Products And Chemicals auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 3 eine positive, 3 eine neutrale und keiner eine negative Bewertung abgegeben hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 327,6 USD, was einer Erwartung von 24,45 Prozent entspricht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Air Products And Chemicals war, mit sechs positiven und sieben negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale berechnet haben. Insgesamt erhält Air Products And Chemicals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.