Air Products and Chemicals Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Air Products And Chemicals, ein Unternehmen aus der Chemiebranche, wird derzeit als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich liegt. Der RSI gibt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist und dient als Indikator für Kurstrends. Auch die Anleger-Stimmung wurde als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Allerdings wurden auch 2 schlechte Signale identifiziert. Die einfache Charttechnik ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage weicht jeweils um etwa 4 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 331,14 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 19,44 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Air Products And Chemicals-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

