Air Products and Chemicals Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Solutions":

Der gleitende Durchschnittskurs der Air Products And Chemicals liegt derzeit bei 283,67 USD, während der aktuelle Aktienkurs 266,96 USD beträgt. Dies führt zu einer Abweichung von -5,89 Prozent vom GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 271,43 USD, was einer Abweichung von -1,65 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität erhöht ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Air Products And Chemicals daher als "Gut" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Air Products And Chemicals von Analysten positiv eingeschätzt. Die Gesamtbewertungen belaufen sich auf 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 327,6 USD festgesetzt, was eine potenzielle Performance von 22,72 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" seitens der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Air Products And Chemicals deutet auf eine "Schlecht"-Einstufung hin, da der RSI bei 77,99 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 53,46. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.