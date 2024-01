Air Products and Chemicals Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Aktie von Air Products And Chemicals wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Das ergibt eine langfristige Gesamteinstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Air Products And Chemicals. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 327,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,55 Prozent bedeutet, was wiederum als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die längerfristige Betrachtung eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine eher negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Air Products And Chemicals bei 283,02 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 268,54 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Jedoch wurden auch 3 positive Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten, der öffentlichen Stimmung und der technischen Analyse eine Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie von Air Products And Chemicals.