Air Products and Chemicals Aktie: Die Bären zittern!

Im vergangenen Jahr haben Analysten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Air Products And Chemicals abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 327,6 USD, was einem potenziellen Anstieg um 19,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (273,8 USD) entspricht. Dies führt zu einer empfohlenen "Gut"-Bewertung aus Analystensicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionstätigkeit rund um Air Products And Chemicals festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies gilt sowohl für den 7-Tage-RSI mit einem Wert von 45,36 als auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Air Products And Chemicals um 63 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der "Chemikalien"-Branche liegt die Aktie mit 63,29 Prozent deutlich darunter, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Basierend auf den Analystenmeinungen, dem Sentiment und Buzz im Internet, dem RSI und dem Branchenvergleich erhält die Aktie von Air Products And Chemicals insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.