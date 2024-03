Air Products and Chemicals Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Air Products And Chemicals beträgt derzeit 24,91, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 62,28, was zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Air Products And Chemicals ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 275,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 238,41 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung vom GD200 von -13,52 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 249,99 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Air Products And Chemicals im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" um 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, mit einer Rendite von -21,83 Prozent. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt Air Products And Chemicals mit einer Rendite von -15,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.