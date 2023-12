Air Products and Chemicals Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Air Products And Chemicals-Aktie beträgt aktuell 34, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45,68 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Air Products And Chemicals.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Air Products And Chemicals-Aktie bei 283,92 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 274,87 USD liegt und damit einen Abstand von -3,19 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 273,12 USD erreicht, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Die Analysteneinschätzung ergibt aus 6 Bewertungen der letzten zwölf Monate, dass 3 Analysten die Aktie als "Gut" und 3 als "Neutral" bewertet haben. Im Durchschnitt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 327,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 19,18 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.