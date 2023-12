Air Products and Chemicals Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten zwei Wochen wurde Air Products And Chemicals vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut" zu. Darüber hinaus wurden 4 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Air Products And Chemicals beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 7,21 und für 25 Tage 41,21. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" für den 7-Tage-RSI und als "Neutral" für den RSI25.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 284,55 USD für den Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 270,81 USD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Analysten schätzen Air Products And Chemicals in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv ein, mit 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 327,6 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen erhält Air Products And Chemicals insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.