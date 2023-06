Air Liquide: Verkauf von Hydrogenics abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Air Liquide hat seinen Anteil von 19% an dem Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie-Anbieter Hydrogenics Corporation an Cummins abgetreten, der bereits die übrigen 81% des Unternehmens hält. Die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Aktionäre sind sowohl vorteilhaft als auch nachteilig.

Einerseits stärkt Air Liquide mit diesem Schritt seine strategische Fokussierung auf den Bereich Wasserstoff. Mit seinem breiten Technologieportfolio ist das Unternehmen führend im Aufbau und Betrieb großflächeriger Elektrolyse-Einheiten. Dank des Verkaufs seiner Beteiligung an Hydrogenics kann sich Air Liquide nun konsequent auf sein Kerngeschäft fixieren und seine Position als Wegbereiter in der Branche weiter festigen, was langfristig zur Wertsteigerung des Unternehmens beitragen könnte – zum Vorteil für Air Liquide-Aktionäre.

