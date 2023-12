Air Liquide-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air Liquide gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Air Liquide liegt bei 11,24, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25 betrachtet einen längeren Berechnungszeitraum von 25 Tagen und liegt für die Air Liquide bei 17, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gewertet wird. Auch hier wird die Bewertung als "Gut" eingestuft.

Bei einer Dividendenrendite von 1,99 % liegt Air Liquide im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche 1,99 Prozentpunkte höher, was auf eine positive Ausschüttungspolitik des Unternehmens hinweist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Air Liquide im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was 17,31 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" ist die Performance mit 17,31 Prozent über dem Durchschnitt als überdurchschnittlich zu bewerten. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.