Air Liquide Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das französische Unternehmen Air Liquide wird derzeit neutral bewertet, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Die fundamentale Einschätzung ergibt somit weder eine Unter- noch Überbewertung.

In den Diskussionen in den sozialen Medien wird ein deutlich positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel widergespiegelt. In den letzten Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie gehäuft. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Air Liquide wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet betrachtet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Air Liquide höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Air Liquide eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Air Liquide mit einer Rendite von 17,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.