Air Liquide Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Air Liquide: Fundamentale Analyse und Anleger-Sentiment

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide liegt bei 26,15, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,99 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Daher erhält Air Liquide in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.

In der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs hat Air Liquide in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Air Liquide ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien und im Meinungsmarkt vor allem positive Meinungen zu erkennen sind. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse und das Anleger-Sentiment, dass Air Liquide derzeit auf einer soliden Grundlage steht und eine positive Entwicklung verzeichnen konnte.