Air Liquide Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Air Liquide hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent erreicht, was bedeutet, dass Air Liquide im Branchenvergleich um +17,31 Prozent outperformed hat. Insgesamt hat der "Materialien"-Sektor im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt, und Air Liquide lag um 17,31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Air Liquide in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 1,99 Prozent, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 0) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Air Liquide daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und Buzz rund um Air Liquide kann über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Air Liquide in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation der Air Liquide als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 25,64 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei Air Liquide bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird, und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Air Liquide daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".