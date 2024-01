Air Liquide Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Air Liquide: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Air Liquide wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Insgesamt erhält Air Liquide in diesem Punkt daher die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 163,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 175,48 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,26 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Air Liquide somit eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 172,39 EUR auf ähnlichem Niveau (+1,79 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Air Liquide auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide 26, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 25,64, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Air Liquide daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich für Air Liquide eine überwiegend positive Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.