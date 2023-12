Air Liquide Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf den Finanzkennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet. Bei Air Liquide haben wir interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die "Schlecht"-Bewertung bestätigt.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Abweichung von +9,42 Prozent vom GD200 und von +5,36 Prozent vom GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Air Liquide mit 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Aktienkurs von Air Liquide hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +17,31 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance erhält Air Liquide ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.