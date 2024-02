Air Liquide Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Air Liquide. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,75 Punkte, was bedeutet, dass Air Liquide momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Air Liquide weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Air Liquide-Aktie ein Durchschnitt von 164,58 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 167,86 EUR, was eine Abweichung von +1,99 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 173,95 EUR weist eine geringfügige Abweichung von -3,5 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Air Liquide-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Air Liquide in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Air Liquide unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte Air Liquide in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,31 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Air Liquide ebenfalls 17,31 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.