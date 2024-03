Air Liquide Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten 12 Monaten hat Air Liquide eine Performance von 17,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +17,31 Prozent bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, und Air Liquide übertraf diesen Durchschnittswert um 17,31 Prozent. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Air Liquide beträgt 18,45, und der RSI25 beläuft sich auf 20,33, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide liegt bei 26, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In der technischen Analyse erhält die Air Liquide-Aktie eine "Gut"-Bewertung sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Die Abweichung beträgt +16,33 Prozent bzw. +9,55 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.