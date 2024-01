Air Liquide Aktie: Was macht der Markt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Air Liquide beträgt das aktuelle KGV 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Air Liquide damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, auch als Dividendenrendite bezeichnet, liegt bei Air Liquide bei 1,99 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hingegen weist einen Wert von 0 auf, was zu einer Differenz von +1,99 Prozent zur Air Liquide-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen rund um Air Liquide in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Air Liquide-Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den Buzz.