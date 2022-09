Air Liquide-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat sich jüngst der Analyse für Air Liquide gewidmet. So konnte die Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen werden. Die Rohstoffpreise zogen während der letzten zwei Jahre kontinuierlich an. Doch Analyst Gunther Zechmann sieht eine Trendwende. Das sollte sich positiv auf das Unternehmen auswirken können.