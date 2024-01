Air Liquide Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die derzeitige Dividendenpolitik von Air Liquide weist eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche auf. Mit einem Unterschied von 1,99 Prozentpunkten (1,99 % gegenüber 0 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Air Liquide eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide mit 26,15 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Chemikalienbranche. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Air Liquide in sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Air Liquide wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis des Anleger-Sentiments und Buzz.