Air Liquide Aktie: Pleite oder Chance?

Die Anlegerstimmung gegenüber Air Liquide war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine negativen Diskussionen, und an zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. An den meisten Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Air Liquide daher eine "Neutral"-Einschätzung und von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Aktienentwicklung von Air Liquide zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 163,06 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 171,24 EUR liegt damit deutlich darüber (Unterschied +5,02 Prozent), was die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 171,12 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,07 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Air Liquide-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide liegt bei 26, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Air Liquide-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.