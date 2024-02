Air Liquide Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Dividendenrendite von Air Liquide beträgt derzeit 1,99 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Air Liquide liegt bei 46,35 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 56,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Air Liquide aufgrund der schwachen Diskussionsintensität eine schlechte Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Air Liquide in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent in der "Chemikalien"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.