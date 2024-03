Air Liquide Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Dividendenrendite von Air Liquide beträgt 1,99 Prozent, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Air Liquide-Aktie derzeit mit einem Wert von 15,51 als überverkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 14 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Air Liquide-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was 17,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert wurden mehrheitlich positiv bewertet. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.