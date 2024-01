Air Liquide Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Air Liquide erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +17,31 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, schnitt Air Liquide also deutlich besser ab. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, wobei Air Liquide mit 17,31 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte Air Liquide interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität nahm deutlich ab, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

In Bezug auf die Dividende ist Air Liquide mit einer Dividende von 1,99 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien (0 %) als höher zu bewerten. Die Differenz von 1,99 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide liegt mit einem Wert von 26,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0, weshalb die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral" erhält.