Air Liquide Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Bei Air Liquide liegt der Wert des KGV bei 26,15, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Air Liquide beträgt 65,24, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 49,07 führt zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung und das Interesse an Air Liquide haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Air Liquide im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt erhält Air Liquide gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine unsichere Entwicklung in der Zukunft hindeutet.