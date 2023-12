Air Liquide Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Air Liquide eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Air Liquide auch hier mit 17,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Anzahl der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen. Der RSI der Air Liquide liegt bei 39,56, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für Air Liquide liegt bei 32. Dies weist auf eine Situation hin, die weder überkauft noch -verkauft ist, und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Air Liquide in sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Air Liquide in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Air Liquide derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 1,99 Prozentpunkte (1,99 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.