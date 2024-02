Air Liquide Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Air Liquide: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die französische Firma Air Liquide hat in der Chemiebranche eine Dividendenrendite von 1,99 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % höher ist. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung von Air Liquide um 1,99 Prozentpunkte höher ist und daher positiv bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Air Liquide gesprochen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Anleger zeigen weiterhin Interesse an positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 171,1 EUR um -1,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +3,77 Prozent, was zu einer ebenfalls neutralen Bewertung für diesen Zeitraum führt.

In fundamentaler Hinsicht hat Air Liquide ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,15, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Dividendenrendite und die Anlegerstimmung positiv sind, während die technische und fundamentale Analyse zu neutralen Einschätzungen führen. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.