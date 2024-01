Air Liquide Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Air Liquide haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Technisch gesehen wird die Air Liquide derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 164,1 EUR, während der Aktienkurs bei 169,76 EUR um +3,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 173,51 EUR, was einer Abweichung von -2,16 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Fundamental gesehen weist Air Liquide ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,15 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.