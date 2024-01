Air Liquide Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die französische Firma Air Liquide hat eine Dividendenrendite von 1,99%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0% in der Chemikalienbranche ist dies eine höhere Ausschüttung, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 88,24 und deutet auf eine Überkaufssituation hin, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was auf eine neutrale Positionierung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Air Liquide konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31% erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemikalienbranche eine hervorragende Outperformance von +17,31% bedeutet. Auch im Materialien-Sektor lag die Rendite von Air Liquide um 17,31% über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in Diskussionen war insgesamt neutral. Es gab an zwei Tagen eine positive Diskussion und keine negativen Themen. An den restlichen Tagen herrschte eine neutrale Einstellung. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Air Liquide daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.