Air Liquide Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die französische Luft- und Raumfahrtgesellschaft Air Liquide hat eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 26,15 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Air Liquide war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger zeigten an 13 Tagen eine positive Einstellung und an insgesamt einem Tag eine neutrale Einstellung. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger ebenfalls hauptsächlich auf positive Themen gerichtet, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Air Liquide im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was 17,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.