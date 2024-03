Air Liquide Aktie: Einfach nur Spitze!

Air Liquide hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 17,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +17,31 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu lag der "Materialien"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr deutlich hinter Air Liquide, das 17,31 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Air Liquide liegt bei 7,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Air Liquide auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Air Liquide daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide mit einem Wert von 26,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Schließlich weist Air Liquide derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.