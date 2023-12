Air Liquide Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Dividendenrendite für Air Liquide beträgt 1,99 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,18 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 175,1 EUR eine positive Entfernung von +8,58 Prozent vom GD200 (161,26 EUR), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50 liegt mit einem Kurs von 166,45 EUR und einem Abstand von +5,2 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird der Kurs der Air Liquide-Aktie als "Gut" bewertet, wenn beide Werte als Grundlage herangezogen werden.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Air Liquide wird eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume erhalten. Der RSI7 liegt bei 46,86 Punkten und der RSI25 bei 32,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über Air Liquide veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt zeigt sich insgesamt optimistisch in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.