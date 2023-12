Air Liquide Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der französische Chemiekonzern Air Liquide hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der gleichen Branche, die durchschnittlich eine Rendite von 0 Prozent erzielten, liegt Air Liquide damit deutlich vorn. Auch im Bereich "Materialien" konnte das Unternehmen mit einer Überperformance von 17,31 Prozent punkten. Diese herausragenden Leistungen führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Air Liquide als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 60,99 und der RSI25 bei 34,31, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Air Liquide festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien verzeichnet, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Air Liquide weder unter- noch überbewertet ist. Das aktuelle KGV beträgt 26, während vergleichbare Unternehmen in der Chemiebranche durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.