Air Liquide Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Air Liquide wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 24,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,83 an, dass Air Liquide überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Air Liquide über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Air Liquide in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse der Air Liquide-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 192,84 EUR lag, was einem Unterschied von +15,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Tage entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (176,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,96 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Air Liquide für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Air Liquide mit einem KGV von 26,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.